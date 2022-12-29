5 خطوات لنقل ملكية عداد المياه لأحد الورثة بعد وفاة المشترك الأصلى.. إنفوجراف

كتبت - مرام محمد

يتساءل الكثير من المواطنين، عن جواز نقل ملكية عداد المياه لأحد الورثة، بعد وفاة المشترك الأصلى المقيم معه فى محل الاشتراك ذاته، وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ، أنه يجوز لأحد الورثة المقيمين مع المشترك فى نفس محل الاشتراك أن يتقدم بطلب إلى الشركة لنقل الاشتراك باسمه، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:

خطوات لنقل ملكية عداد المياه لأحد الورثة مستندات تقديم الطلب: 1- تنازل موثق من الشهر العقارى يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة. 2- تقديم إعلام وراثة شرعي. 3- فى حالة تعذر ذلك يكتفى بالحصول من طالب نقل الاشتراك باسمة إقرار بمسئوليته الشخصية عن ذلك وفى حالة اعتراض احد الورثة يحق للشركة إلغاء التعاقد. الإجراءات: 1- سداد أجور المعاينة. 2- قيام المشرف الفنى المختص بأجراء المعاينة اللازمة والتأكد من صلاحية العداد وإحضار أخر قراءة بالعداد المتنازل عنه. 3- يقوم المتنازل إليه بسداد كافة الفواتير المستخرجة باسم المتنازل منه وفرق الاستهلاك بالعداد طبقا للقراءة الواردة بمعرفة المشرف الفني. 4- يتم سداد الأجور المقررة لتغيير التعاقد بمعرفة المتنازل إليه نقدا بخزينة الشركة. 5- يتم تغييـر التعاقد واستخراج فاتورة استهلاك المياه باسم المتنازل إليه اعتبارا من انتهاء إجراءات تغيير التعاقد وطبقا للقراءة الواردة بمعرفة المشرف الفني.

كما حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الخطوات والمستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبة العميل، وذلك على النحو الآتي:

-المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع

2-ب طاقة الرقم القومي

3- أخر فاتورة مصدرة للعميل

4- أخر قراءه بالعداد عند الرفع

- الإجراءات

1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد

2- قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد

3- إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن

4- إخطار القطاع التجارى لإقفال الإشتراك

5- إيقاف إصدار الفواتير