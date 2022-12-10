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5 خطوات لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبتك.. تعرف عليها

السبت، 10 ديسمبر 2022 04:00 ص
5 خطوات لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبتك.. تعرف عليها عداد المياه
كتبت – مرام محمد

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حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الخطوات والمستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه بناء على رغبة العميل، وذلك على النحو الآتي:
 
-المستندات المطلوبة
1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع
2-ب طاقة الرقم القومي
3- أخر فاتورة مصدرة للعميل
4- أخر قراءه بالعداد عند الرفع
 
- الإجراءات
1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد
2- قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد
3- إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن
4- إخطار القطاع التجارى لإقفال الإشتراك
5- إيقاف إصدار الفواتير
 
وأوضحت الشركة أن الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة حتى الحصول عليها، تستغرق 6 أيام عمل مقسمة على النحو الآتي:
-تقديم الطلب، وتستغرق يوم عمل.
-رفع العداد وإيداعه بالمخازن، وتستغرق 3 أيام عمل.
-غلق الإشتراك، وتستغرق يومين.

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