"مياه الجيزة" تنظم حملات طرق أبواب وندوات توعية بقرى حياة كريمة

كتبت – مرام محمد

نظم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، العديد من الأنشطة التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي المائي للمواطنين بقرى حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

وأشار منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن قرية نزلة ترجم بمركز أطفيح، شهدت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تناولت حملات طرق أبواب وحملات توعية لحث المواطنين علي أهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل توعية للمواطنين، ورفع عينات عشوائية من مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وأضاف بدوي، أنه في إطار التعاون المشترك بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، تم عمل ندوات للطلاب بمدارس: حسني المليحي والكداية بأطفيح، ومدرسة أبو بكر الصديق والصف التجريبية الإبتدائية بمركز الصف، وتضمنت التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية، وعمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة، وعمل أنشطة تفاعلية للطلاب تهدف إلي تعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه.

وتابع رئيس مياه الجيزة، استمرار تنفيذ ندوات التوعية المائية بكنائس الصف، وشملت "كنيستي مار جرجس والبابا كيرلس بغمازة الكبرى، ومار جرجس بالأقواز" وتنوعت الأنشطة ما بين عمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة ،توزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية المائية ،وعمل مسرح عرائس وأنشطة تفاعلية للأطفال، التعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وقنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، والخط الساخن 125.



ندوات توعية مائية بالكنائس



ندوات توعية مائية بمدارس الجيزة



مياه الجيزة تنظم حملات طرق بقرى حياة كريمة