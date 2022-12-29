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وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بندب عبير الشاطر مساعدًا للشئون الفنية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:01 ص
وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بندب عبير الشاطر مساعدًا للشئون الفنية الدكتور عبير الشاطر أستاذ التصميم الحضرى ومورفولوجيا العمران بكلية الهندسة جامعة عين شمس
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بندب الدكتور عبير الشاطر أستاذ التصميم الحضرى ومورفولوجيا العمران بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مساعدًا للوزير للشئون الفنية.

 

جدير بالذكر أن الدكتورة عبير الشاطر حصلت على الدكتوراه من جامعة عين شمس، وحاضرت فى العديد من الجامعات المحلية والدولية، كما أشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج.

 

كما شغلت الدكتورة عبير الشاطر العديد من المناصب العلمية والإدارية منها مستشارًا لنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وخبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما شغلت منصب سفير علمى لمصر بإحدى منظمات التخطيط الإقليمى فى المملكة المتحدة، ومراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد، ونائب لمدير وحدة الجودة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ومراجع دولى ونائب لرئيس تحرير ومحرر فى العديد من المجلات العلمية الدولية.

 

كما حصلت د. عبير الشاطر على العديد من الجوائز فى النشر والتحكيم العلمى وتصميم الساحات العامة، كما ساهمت فى تأليف وتحرير العديد من الكتب العلمية المحكمة فى مجال التصميم الحضرى والصادرة عن دور نشر دولية، وقد تجاوزت أبحاثها العلمية أكثر من 130 بحث علمى محكم فى كبرى دور النشر الدولية بمفردها، وبالمشاركة مع باحثين محليين ودوليين، كما تولت رئاسة وتحكيم العديد من المشروعات البحثية الممولة، ولديها خبرة واسعة فى إعداد التقارير الفنية والمخططات الإرشادية والمشروعات البحثية فى مجال التصميم الحضرى وسياسات التعليم العالى والبحث العلمي.


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