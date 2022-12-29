اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 03:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير البترول يكشف عن ارتفاع صادرات قطاع البترول لـ 14.8 مليار دولار

الخميس، 29 ديسمبر 2022 03:00 ص
وزير البترول يكشف عن ارتفاع صادرات قطاع البترول لـ 14.8 مليار دولار حقل بترول - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول المهندس طارق الملا إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، بلوغ صادرات القطاع نحو 14.8 مليار دولار ما يعادل 300 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر 2022، وذلك رغم الأزمة الروسية الأوكرانية مقابل 13 مليارا عام 2021 و7 مليارات عام 2020.
 
جاء ذلك في ضوء استعراض المذكرة الحكومة المقدمة من وزير البترول حول أهم إنجازات البترول والثروة المعدنية خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتى شهر ديسمبر 2022، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع البترول ومساهمته في النمو الاقتصادي. 
 
وتأتي هذه المؤشرات والأرقام انعكاسا لتنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول خلال الفتره الماضية، والتى سعت لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذي به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير. 
 
وتتضمن استراتيجية قطاع البترول، 3 محاور رئيسية، أولها "تأمين الطاقة" وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في "الاستدامة المالية"، وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، وإصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتى "إدارة القطاع" بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية. 
 
يشار إلى تطرق المذكرة والقائها الضوء على نجاحات وزاره البترول في مجالات استدامة وتطوير القطاع من خلال 3 محاور ممثلة فى تدريب الكوادر البشرية، التحول الرقمي، وأخيراً تعزيز دور المسئولية المجتمعية للقطاع.

 


مجلس النواب

الحكومة

وزير البترول

قطاع البترول

صادرات البترول

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التخطيط: ارتفاع صادرات قطاع البترول لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:00 ص

التخطيط: ارتفاع صادرات قطاع البترول لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:00 ص

الرئيس السيسي يشهد افتتاح معرض مصر الدولى للبترول.. طارق الملا: صادرات قطاع البترول ارتفعت لـ13 مليار دولار عام 2021.. وكالة الطاقة الدولية: مصر حققت فائضا فى قطاع الكهرباء وشهدت استثمارات كبيرة.. فيديو

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:04 م

الملا بمؤتمر إيجبس 2022: صادرات قطاع البترول ارتفعت لـ13 مليار دولار عام 2021

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:13 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة