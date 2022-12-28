البترول: صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال تصل لـ7.8 مليار دولار عام 2022

أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول المهندس طارق الملا إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 7.8 مليار دولار أي ما يُعادل 160 مليار جنيه خلال الفترة (يناير - أكتوبر 2022) لتكون الأولى عربيا.
وفي هذا الصدد، لفتت المذكرة الحكومية المقدمة إلى وزير البترول والثروة المعدنية إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال منه بعد توقف استمر لمدة 8 سنوات، مشيرة إلى ترتيب مصر كأكثر الدول تحقيقاً لنمو حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021.
وذكر وزير البترول في مذكرته أنه تم تصدير الغاز الطبيعي والمسال خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة حوالى 200% من قيمة ما تم تصديره خلال عام 2021 بسبب زيادة الأسعار العالمية للغاز المسال.
يشار إلى تسلم لجنة الطاقة والبيئة مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول المهندس طارق الملا إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، عن إنجازات قطاع البترول في الفترة من العام المالي 2014/2015 حتى أكتوبر 2022، في ضوء تنفيذ رؤية واستراتيجية القطاع نحو تحقيق الاستفادة المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
ونوهت المذكرة الحكومية المقدمة من وزير البترول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018 عند مستوى إنتاج 6.8 مليار قدم مكعب / يوم، حيث تم زيادة الانتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2021/2022 مقارنة بمتوسط عام 2014/2015، مشيرة إلى أن تكلفة استيراد الغاز خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى سبتمبر 2018 بلغت 127 مليار جنيه ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد ذلك.
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