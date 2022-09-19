إعادة استخدام زيت الطهي يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

كتبت إيناس البنا

عادة قد يقوم البعض باستخدام الزيت مرة أخرى لإعداد الطعام الزائد خاصة في المناسبات والحفلات، وقد تعتقد أن هذه الممارسة الشائعة تساعد في المطبخ على توفير الوقت والطاقة والمال.

لكن هل تعرف التداعيات الخطيرة لإعادة استخدام نفس الزيت؟ يقول خبراء الصحة وفقا لموقع " thehealthsite"، إن الزيت المعاد استخدامه غير المبرد يصبح لاهوائيًا ويؤدي إلى نمو البوتولينوم ، الذي يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.

وفقًا لإرشادات السلامة الصادرة عن هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند بينما يجب تجنب إعادة التسخين، يُسمح بإعادة استخدام الزيت ثلاث مرات كحد أقصى لتجنب تكوين الدهون المتحولة.

وفقا للتقرير، فأن الاستخدام المستمر لزيوت الطهي المستعملة يصاحبها الكثير من الأمراض الخطيرة ، مما يشكل مخاطر صحية كبيرة.

بعض المشكلات الصحية الرئيسية التي يمكن أن تسببها إعادة استخدام زيوت الطهي هي:

الاتهاب:



يقول الأطباء أن زيت الطهي يمكن أن تزيد الجذور الحرة في الجسم، مما قد يسبب الالتهاب، هذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب وأمراض مثل مرض السكري، ويقلل الالتهاب أيضًا من المناعة ويسبب الالتهابات.

يجعل الزيت مسرطنًا:



وفقًا لخبراء الصحة، فإن أي شيء مسرطن يمكن أن يكون سرطانيًا، تظهر الأبحاث أن زيت التسخين عدة مرات ينتج عنه مادة سامة يمكن أن تشكل خلايا سرطانية في الجسم.

يزيد من السرطان:



يعتقد خبراء الصحة أنه بمجرد استخدام الزيت للطهي، بعد تخزينه، تتغذى البكتيريا على جزيئات الطعام المتبقية في الزيت، ويمكن أن تسبب التهابات خطيرة على المدى الطويل، تحتوي الزيوت المعاد استخدامها على الجذور الحرة التي يمكن أن تدمر الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل سرطان.

الحموضة وعسر الهضم:



يزيد الزيت المعاد استخدامه أيضًا من خطر الإصابة بالحموضة والحموضة ومشاكل الهضم في المعدة.

زيادة مستويات الكوليسترول:



تزداد الأحماض الدهنية غير المشبعة عند إعادة استخدام الزيوت ، وبالتالي تتحول إلى دهون متحولة عند تسخينها إلى درجات حرارة عالية، يقول الأطباء إن الدهون المتحولة غير صحية وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية.