دراسة: الابتعاد عن تناول الدهون والزيوت يقلل "التنكس البقعي" بالعين

كتبت رانيا عامر

تزداد مشاكل تشوش الرؤية المركزية مع تقدم العمر، وفي كثير من الأحيان، الناتجة من اضطربات العين مرض"التنكس البقعي " التي تتكون نتيجة البقع الشبكية، ويرجع ذلك الي العديد من العوامل الوراثية،والبيئية بتطور المرض، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

كشفت دراسة جديدة، عن أن تناول الأشخاص لبعض المواد الغذائية الغير سليمة تضاعف من مرض التنكس البقعي بالعين، بالإضافة إلى أن الإجهاد المتكرر يودي إلى تسريع شيخوخة العين.وأن المنتجات الغذائية الدهنية قد تساهم أيضا في زيادة تطور التنكس البقعي.

ويوصي خبراء الصحة بالابتعاد عن المواد الغذائية التي تشمل الزيوت المهدرجة ،والدهون المتحولة، كما يوصى بزيت الطهي الذي يحتوي على أقل من أربعة غرامات من الدهون المشبعة في كل ملعقة كبيرة.

وفي ذات السياق قرر الباحثون أن خطر الإصابة بالضمور البقعي مع تقدم العمر قد تضاعف بين الأفراد الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة المخبوزة الدهنية، وأن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تضر بالرؤية عن طريق انسداد الأوعية في الشبكية والمشيمية، ما يحرم هذه المناطق من العناصر الغذائية التي تشتد الحاجة إليها.

وأظهرت الدراسة التي استمرت خمس سنوات على وجه التحديد أن تناول كميات أكبر من الدهون النباتية يزيد من معدل تطور التنكس البقعي.وكان الدليل على التقدم المعزز واضحا أيضا مع الدهون الحيوانية، ولكن بدرجة أقل.

وجدت أن الوجبات الغذائية الغنية باللحوم والألبان تزيد أيضا من خطر الإصابة بالتنكس البقعي، ولكن ليس بقدر الأطعمة المخبوزة.وعلى العكس من ذلك، فإن الأفراد الذين تناولوا كميات أكبر من الأسماك والمكسرات، قللوا من خطر تطور المرض.ويمكن للأطعمة الأخرى ذات الأوراق الداكنة أن تعزز صحة العين لأنها غنية بمضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين، والتي توجد بتركيزات عالية في شبكية العين.

يذكر أن التنكس البقعي الناتج عن التقدم في السن يؤثر عادة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إلا أن الحالة يمكن أن تحدث أيضا في وقت مبكر، ويمكن أن تصبح هذه الأعراض عائقا كبيرا أمام الحياة اليومية للشخص أثناء تقدمه في السن، ما يجعل المهام الأساسية مثل القراءة والقيادة أمرا مستحيلا.

والأعراض تعد نادرة في المراحل المبكرة للمرض، ولكن بمجرد ظهور المضاعفات فإنها تميل إلى أن تشمل تشويشا خفيفا في الرؤية المركزية وصعوبة في الرؤية في ظل الإضاءة المنخفضة.