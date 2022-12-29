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نتنياهو يعين وزير الاستخبارات السابق إيلى كوهين وزيرا للخارجية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:51 م
نتنياهو يعين وزير الاستخبارات السابق إيلى كوهين وزيرا للخارجية نتنياهو
وكالات الأنباء

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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلى المكلف بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلى كوهين، وزيرا للخارجية، حسبما نقل موقع "فرانس 24".

وأعلن نتنياهو تعيين كوهين في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها اليوم الخميس، فى تصويت لتتولى مهامها خلفا للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء، تعيين عضو حزب الليكود تساحى هنجبي (65 عاماً) رئيساً لمجلس الأمن القومي في إسرائيل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وسبق أن شارك هنجبى بعدة حكومات سابقة من خلال توليه وزارات العدل والزراعة والصحة والنقل والأمن الداخلي والتعاون الإقليمي والاتصالات والبيئة.

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