نتنياهو يعين وزير الاستخبارات السابق إيلى كوهين وزيرا للخارجية

وكالات الأنباء

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلى المكلف بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلى كوهين، وزيرا للخارجية، حسبما نقل موقع "فرانس 24".

وأعلن نتنياهو تعيين كوهين في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها اليوم الخميس، فى تصويت لتتولى مهامها خلفا للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء، تعيين عضو حزب الليكود تساحى هنجبي (65 عاماً) رئيساً لمجلس الأمن القومي في إسرائيل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.