ميناء دمياط تشهد شحن 16 ألف طن غاز مسال إلى فرنسا

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم 18 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 6 سفن أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

كما استقبلت الميناء أيضا، ناقلة الغاز المسال "LNG ALLIANCE" والتى ترفع علم فرنسا و يبلغ طولها 290 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37305 طن تشمل : 25245 طن يوريا و 1100 طن مولاس و 108 طن بصل و 10852 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22518 طن تشمل : 14150 طن قمح و 21 طن كزبرة و 4948 طن أبلاكاش و 257 طن كتان و 1680 طن مولاس و 1462 طن صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1338 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 749 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3366 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 73961 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80985 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2519 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى، وقطارا اخرا بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4217 شاحنة.

ومن جانبه عقد اللواء ايمن حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، لقاء مع ممثلي مصلحة الجمارك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والجمارك خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الميناء لتطوير العمل بداخلها وتقديم الخدمات بشكل سهل أمام عملائها في ظل التحول الرقمي التي تشهده مصر حاليا، بما يتيح تقزيم خدمات أفضل في كافة القطاعات لاسيما مجال الشحن البحري والخدمات البحرية بشكل عام.