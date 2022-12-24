33 سفينة متنوعة داخل ميناء دمياط اليوم.. وانتظام العمل رغم سوء الأحوال الجوية

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أنه برغم التغيرات المناخية التى تعرضت لها محافظة دمياط فإن الميناء لم يغلق البوغاز واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.

واستقبل الميناء خلال اليوم 7 سفن متنوعة، بينما غادرته 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14667 طن تشمل: 4218 طن يوريا و 2021 طن رمل و 528 طن ملح و3000 طن كسب صويا و 4900 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24002 طن تشمل : 2244 طن خشب زان و 4408 أطنان أبلاكاش و 6350 طن خردة و 3300 طن فول صويا و 7700 طن كسب فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 882 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1829 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93955 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87701 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3719 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4638 شاحنة.

وكان رئيس هيئة ميناء دمياط قد اجتمع بعدد من العاملين بمصلحة الجمارك من أجل بحث سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة في ضوء التمور الذي تشهده الميناء خلال هذه الفترة، إضافة إلى تحول مصر إلى الرقمنة.