اليوم السابع
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مصر للطيران الناقل الرسمى لبطولة كأس العالم للبلياردو

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:33 ص
مصر للطيران الناقل الرسمى لبطولة كأس العالم للبلياردو مصر للطيران
كتب - أحمد مصطفى

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شارك الناقل الوطنى مصرللطيران عضو تحالف ستار العالمي في رعاية بطولة كأس العالم للبلياردو الثلاثي الأضلاع كناقل رسمي للبطولة المقامة في مدينة السحر والجمال شرم الشيخ.
 
يأتى ذلك من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران ومشاركتها في رعاية جميع الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في مصر، حيث استقبلت الشركة الوطنية منظمي ولاعبي البطولة علي متن أحدث طائراتها وقامت بتسهيل جميع الإجراءات لهم .
 
وتعد مثل هذه البطولات المقامة علي أرض مصر فرصة هامة لتنشيط الحركة السياحية منمختلف أنحاء العالم إلى المقاصد السياحية المصرية من خلال تلك الفاعليات العالمية، وخصوصا تلك الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى مثل مدينة شرم الشيخ والإستمتاعبالأجواء الرائعة فى مدينة من أهم مدن العالم السياحية.
 
يشارك في البطولة ممثلو 23 دولة من بينها مصر، كما شارك في البطولة كابتن أحمد بسيوني طيار مساعد علي طراز ايرباص A330 بالشركة الوطنية مصر للطيران والذي قدم أداءً مشرفاً في البطولة.
 
 
 

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