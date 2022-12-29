محافظ قنا يستقبل مواطنين بمكتبه لبحث طلباتهم.. اعرف التفاصيل

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل محافظ قنا، والقيادات التنفيذية المواطنين، واستمعوا إلى شكوى كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، كما تم إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التى تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التى تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم فى تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء فى حل الشكاوى.