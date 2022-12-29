اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:48 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية ذوى الهمم ويكرّم أبطال "الأولمبياد الخاص" صور

الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:34 م
محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية ذوى الهمم ويكرّم أبطال "الأولمبياد الخاص" صور جانب من الفعالية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الهمم، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، احتفالية ذوي الهمم التي أقيمت بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع قطاع التعليم ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية. 
 
بدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة، وتفقد المحافظ معرض المنتجات البيئية واليدوية لطلّاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، مُشيدًا باستثمار قدرات وطاقات الطلاب في الأنشطة المختلفة، ومُوجّهًا بالتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي لتوفير الخامات اللازمة وتسويق المنتجات. 
 
كما شهد الحفل عرضًا لجهود المركز في حالات العلاج والتعافي، بالإضافة لعددٍ من الفقرات الفنية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية بالخارجة، كما تم تكريم الأبطال الحاصلين على مراكز متقدمة بتصفيات الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص. 
 
وخلال كلمته أكّد المحافظ حرصه على السير على خطى القيادة السياسية التي أولت جُلّ اهتمامها لذوي الهمم، مؤكدًا تقديم كامل الدعم والرعاية لدعم المركز بأحدث الأجهزة الطبية وتأهيل الكوادر البشرية. كما وجّه شكره وتقديره لكل يدٍ حانية حولت الألم إلى أمل، مؤكدًا أن رعاية ذوي الهمم "عمل جليل" يستحق دائمًا أن نقدم من أجله الأفضل.
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