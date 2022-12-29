محافظ الوادى الجديد يستقبل وفد وزارة الثقافة لافتتاح مؤتمر أدباء مصر

الوادي الجديد- فريق المحافظات

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وفد وزارة الثقافة وقامات مصر الأدبية، في إطار افتتاح فعاليات الدورة الـ35 للمؤتمر العام لأدباء مصر برئاسة الكاتب الصحفي محمد سلماوى، والذي تستضيفه المحافظة على مدار أربعة أيام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأكّد المحافظ أن المؤتمر سيشهد إعلان الوادي الجديد عاصمةً للثقافة المصرية لعام 2023 وهو ما يُعتبر فرصة كبيرة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية في مراكز وقرى المحافظة؛ لإثراء الحراك الثقافي وإلقاء الضوء على التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتمتع به المحافظة، حيث يعتبر المؤتمر أكبر تجمع لأدباء ومُثقفي مصر من المحافظات كافة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للكتب فضلًا عن زيارات أثرية وزيارات لكبرى المشروعات التنموية بالمحافظة.

ويشهد مؤتمر أدباء مصر إعلان الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية في مراكز وقرى المحافظة، لإثراء الحراك الثقافي، وإلقاء الضوء على التنوع الثقافي والتراثي والفني الفريد الذي تتمتع به المحافظة.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر حفل افتتاح المؤتمر، بدءاً من الساعة30.12م حتى الساعة 30.2م، وتتضمن فقرات الحفل السلام الوطني وكلمة الدكتور حمدى سليمان الأمين العام للمؤتمر و كلمة الكاتب محمد سلماوى رئيس المـؤتمر وكلمة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة وكلمة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ويتم عقد الجلسة البحثية الأولى فى الفــترة المسائية من الساعة 6م حتى الساعة 8 م بمقر مكتبة مصرالعامة ويتناول محور الجلسة مشكلة المعنى حيث يتناول ميراث المعنى ولزوميته الدكتور عبد الرحيم الكردي، وسيولة المشهد الثقافى وتعدد المعاني للدكتور سامى سليمان و مستقبل السياسات الثقافية في مصر للدكتور حاتم الجوهري ويدير الجلسة: الدكتور سعيد الوكيل.

وتتناول المائدة المستديرة الأولى نقاشا عن »شاكر عبد الحميد.. الشهاب الذى لم ينطفئ« من الساعة 6م حتى الساعة 8 م بقصرثقافةالخارجة ويشارك فيها: أحمد سراج - أسامة الرحيمى - محمود خير الله ويدير المائدة: الشاعر أحمد الشهاوى.

كما يتم عقد الشعرية الأولى فى الفترة المسائية من الساعة 6م حتى الساعة 8م

بالمركز الاستكشافي ويشارك فيها الشعراء: محمد أبو شادي - عبير فوزي - محمد عكاشة - مصطفى عبد الباقي- عطية معبد - محمد سيد سرور -إلهام عفيفي- أميمة عبد الرؤوف- حنان فتحي- صفوت جريس- عصام ياسين- أسماء عبد الكافي- صالح رشدي - سيد فاروق - محمد عبد القوى حسن- هشام فاروق - جيهان عليوة - سعيد عباس - حمدى محمد حسين، كما يتم عقد الفقرة الفنية التراثية من الساعة 8م حتى الساعة 10م بسينما هيبس.