محافظ الدقهلية يحيل 102 محضرا مخالفات تموينية للنيابة العامة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 102 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت المرور علي المخابز والأسواق والمحلات بمراكز ومدن طلخا وأجا و ميت غمر والمطرية وتمى الأمديد وشربين، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 7محاضر نقص وزن، و6 محاضر مبيعات وهمية، و3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، محضر عدم إعطاء بون صرف، و47 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين، و13 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادة، و5 محاضر عدم وجود فواتير، و4 محاضر ذبح خارج السلخانة، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى،" سجائر"، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص محضر عدم وجود سجل صناعي.

و3 محاضر سلع مجهولة المصدر، و1محضر ضرب وهمى "تاجر تموينى"، و1 محضر استخدام أسطوانة غاز بوتاجازفي غير الغرض المخصص لها وقال انه تم التحفظ على 162طن أرز شعير، و5 طن أعلاف، و2 طن أسمدة 527 كجم مواد خام، و400 كجم دقيق، و600 كرتونه مقرمشات متنوعة، و360 علبة سجائر و300 كجم عدس مجروش احمر، و40 كجم لحوم، و50 كرتونة صابون بداخل كل كرتونة عدد 48 قطعة و50 بلته مبيد حشرى بداخل كل علبة بلته 12 علبة وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال حملة اللجنة الخماسية برئاسة المركز للمرور علي المحلات والاسواق، للتاكد من صلاحية السلع المعروضة وسلامتها للاستهلاك الادمي، والتأكد من وجود الاسعار عليها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال عدد من المخالفات تم ضبطها.

وقال المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة نبروه، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال الحملة المشتركة للمرور علي المحلات لمتابعة الالتزام باعلان قوائم الأسعار، والتاكد من جودة السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.