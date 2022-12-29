محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعزبة على صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أعمال تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب ، وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بعزبة علي صالح بمركز ساحل سليم ضمن عملية مد وتدعيم المناطق المحرومة لمركز ساحل سليم والتى تقدر بـ 45 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الشركة المنفذة للمشروع وبعض قيادات الشركة.

بدأ المحافظ ، ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها من حفر وتركيب خطوط المياه والتي تضم 50 منزلاً حتى الآن ومد شبكة بأقطار 4 و 1 بوصة بأطوال 2100 متر طولي بتكلفة 200 ألف جنيه ضمن عملية مد وتدعيم المناطق المحرومة لمركز ساحل سليم والتي تقدر بـ 45 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه.

والتقى المحافظ خلال زيارة موقع العمل بعض أهالي القرية وطالبهم بالحفاظ على المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بالقرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وعبر الأهالي عن سعادتهم بأعمال مد وتدعيم شبكات المياه بالقرية مشيدين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي يتم تنفيذها بالقرى موجهين الشكر لرئيس الجمهورية اهتمامه بتنمية الصعيد وردد الاهالي وأطفال القرية النشيد الوطني تعميقاً لقيم الولاء والانتماء.

وأعلن المحافظ عن استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ، باجمالى مشروعات بلغت 1979 مشروع حتى الآن وبتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه تقريبًا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع .



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (1)



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (3)



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (4)



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (5)



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (6)



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (7)



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (9)



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (10)



المحافظ يتفقد أعمال تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب (11)