محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرستين بقرية الزاوية ضمن "حياة كريمة".. صور

وقام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة "الزاوية بحري الابتدائية" والتي يجري انشائها بإجمالي عدد فصول 32 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وبتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون و500 ألف جنيه، واستمع إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ بالمدرسة ونهو جميع العقبات أمام التنفيذ وفقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية كما تابع أعمال صب القواعد بالموقع مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وبالإشتراطات الفنية والقياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية وتحت إشراف مهندسي الهيئة.

واستكمل المحافظ ، ومرافقوه جولتهم بوضع حجر أساس مدرسة "عمر بن الخطاب" للتعليم الاساسي بقرية الزاوية والتي يجري انشائها بإجمالي عدد فصول 55 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وبتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون و400 ألف جنيه واستمع إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ بالمدرسة ونهو جميع العقبات أمام التنفيذ وفقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية كما تابع أعمال حفر الأساسات بالموقع مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية وبالإشتراطات الفنية والقياسية التي وضعتها هيئة الأبنية التعليمية وتحت إشراف مهندسي الهيئة.

والتقى المحافظ خلال الجولة ببعض أهالي قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، والذين أشادوا بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة موجهين رسالة شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تبنيه مبادرة حياة كريمة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة للنهوض بالريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد التلاميذ بمختلف المراحل الدراسية بمديرية التربية والتعليم بإداراتها المختلفة بلغ 54 ألف و673 طفلا برياض الأطفال و656 ألف و410 طالب بالمرحلة الابتدائية و288 ألف و425 طالب بالمرحلة الإعدادية و77 ألف و 49 طالب بمرحلة التلعيم الثانوي العام، بالإضافة إلى طلاب مرحلة التعليم الفني بأنواعه وطلاب التربية الخاصة ليبلغ إجمالي عدد طلاب المحافظة مليون و224 ألف و365 طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية، مضيفًا أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائيًا في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي مضيفاً أنه تم تنفيذ 495 مدرسة بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.