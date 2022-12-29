محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد محطة مرشحة ساحل سليم

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحطة واستمع إلى شرح من رئيس الشركة والمهندس المسئول عن التنفيذ لمراحل العمل بالمشروع والذي يتضمن رفع كفاءة المحطة حيث يجري إنشاء عنبر كيماويات والذي يساهم بشكل كبير في دخول المحطة فضلًا عن إحلال وتجديد خط طرد المحطة قطر 400 مم بطول 90 متر واحلال وتجدي بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتكلفة اجمالية للمشروع قدرها 8.5 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ ومرافقفوه الأعمال التي يجري تنفيذها بأقسام المحطة والتي تتضمن إنشاء عنبر لاسطوانات الكلور ويتكون من أربع غرف وهم عنبر الاسطوانات وغرفة حقن الكلور وغرفة تشغيل منظومة التعادل وغرفة لوحة الكهرباء بالإضافة إلى منظومة برج التعادل بجانب المبنى واحلال وتجديد خط الطرد قطر 400 مم بطول 90 متر طولي وغرفة المحابس الملحقة.

وأكد المحافظ خلال الجولة، على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لتنفيذ الأعمال بالمشروع لتذليل العقبات لنهو واستكمال المشروع وفقًا للخطة الزمنية وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتابع بصفة مستمرة وميدانية مواقع العمل بالمشروعات المختلفة التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فضلًا عن تكثيف برامج التوعية للمواطنين بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ على المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها ضمن برامج التنمية المستدامة وخطة الدولة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ، باجمالى مشروعات بلغت 1979 مشروع حتى الآن وبتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه تقريباً ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع .