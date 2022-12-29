"السيفون" التالف يهدر 1440 لتر مياه يوميا.. نصائح لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة

كتبت – مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن 4 نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد وتفادي السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع الخدمة، وذلك على النحو الآتي:

1- استخدام القطع الموفرة

تعد القطع الموفرة إحدى آليات ترشيد المياه، حيث يساهم الاعتماد عليها في تقليل كمية المياه المستخدمة وبالتالي توفير قيمة الاستهلاك بفاتورة المياه إلى 60%، وتتميز القطع الموفرة بقدرتها على توفير الاستهلاك وتقليل الفاقد دون التأثير على كمية تدفق المياه.

وتفعل الشركة القابضة لمياه الشرب جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة أو الاستعلام عن أى استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الإلكترونى.

2- الصيانة الدورية لـ"الحنفيات"، والمواسير الخاصة بالماء

يعد تسريب صنبور المياه "الحنفية"، أحد الأسباب الرئيسية في هدر ما يقرب من 24 لتر مياه يوميا وزيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة فاتورة المياه، حيث أن "تنقيط"، وبالتالي لابد من فتح الصنبور عند الحاجة فقط، وإغلاقه بإحكام عند الانتهاء من استخدامه.

3-صيانة السيفون التالف

يتسبب "السيفون" التالف في إهدار 1440 لتر مياه يوميا، ففي حالة استمرار التسريب، يستمر الموتور في ضخ المياه، ما يزيد من استهلاك الفرد الشهري لـ43 ألف لتر، ودخوله في شريحة أعلى وزيادة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، ولذلك من الضروري غلق المحبس فورا عند تسريب "السيفون"، وصيانة التسريب للسيطرة على الاستهلاك والحد من ارتفاع قيمة الفاتورة.

4-الاستفادة من المياه المتبقية من استخداماتنا اليومية

لو تم تجميع كميات المياه التي تتبقى يوميا من استخداماتنا اليومية ونقوم بالتخلص منها، سنحصل من خلالها على كميات كبيرة من المياه، وذلك من خلال الاستفادة من بواقي مياه الشرب في الأكواب، ومياه غسيل الفواكه والخضروات، ومياه سلق البيض، ومياه غسيل الأرز الغنية بالأملاح والمعادن المفيدة للنباتات، بالإضافة إلى الكميات الهائلة من المياه التي نقوم بتخزينها لاستغلالها عند انقطاع المياه، فبدلا من التخلص منها يمكن استغلالها في تعبئة "سيفون المرحاض" أو تنظيف الأرضيات.