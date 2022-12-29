كيف تتحكم فى مستويات ضغط الدم خلال فصل الشتاء؟

كتبت ميرفت رشاد

ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة، يجب على مريض ارتفاع ضغط الدم إجراء العديد من التغييرات في النظام الغذائي والروتين اليومي للتحكم في ضغط الدم بشكل طبيعي، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن ترفع ضغط الدم مثل استهلاك نظام غذائي سيئ، وقلة التمارين، ونمط النوم غير السليم، والسمنة وغيرها الكثير.

يعد ضغط الدم غير المنضبط أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، يجب ألا يعتمد مريض ارتفاع ضغط الدم فقط على الحبوب وعليه إجراء التغييرات اللازمة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم والعوامل التي تسهم في ارتفاع ضغط الدم، يلاحظ بعض الناس ارتفاع ضغط الدم خلال فصل الشتاء. هل يمكن أن يؤثر الطقس على ضغط الدم أيضًا؟ هل يمكن للطقس البارد أن يرفع ضغط الدم؟ هذه هي الإجابات التي شرحها الخبراء، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

ارتفاع ضغط الدم: هل يرتفع ضغط الدم خلال فصل الشتاء؟



زيادة حالات ارتفاع ضغط الدم خلال فصل الشتاء يمكن أن تؤثر على أي شخص تقريبًا، وذلك لأن درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء تؤدي إلى تقلص الجلد للتحكم في درجة حرارة الجسم، وهذا يسبب ضغطًا على الأوعية الدموية ويجبرها على ذلك مما يجعل الدم يتدفق عبر مساحة ضيقة بسرعة أعلى ويجبر القلب على ضخه بقوة أكبر ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كبار السن هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم خلال فصل الشتاء لأن درجات الحرارة المنخفضة تجعل الأوعية تنكمش وهو ما يسمى تضيق الأوعية، كما أن أولئك الذين عانوا من تذبذب في ضغط الدم يمكن أن يشهدوا أيضًا ارتفاعًا في ضغط الدم.

كيف تتحكم في ضغط الدم خلال فصل الشتاء؟

يمكن إدارته بشكل أفضل من خلال الإجراءات الوقائية، يجب الحفاظ على درجة حرارة طبيعية داخل المنزل قبل الخروج ، ارتدِ ملابس دافئة كافية للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

يجب أن يكون النظام الغذائي للمريض متوافقًا مع الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) التي تتكون من مكونات قليلة الدهون والصوديوم وغنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم بالإضافة إلى ذلك ، يجب ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة ، مثل المشي السريع (تجنب المشي في الصباح الباكر في الطقس البارد) لمدة خمسة أيام على الأقل في الأسبوع.

لا ينبغي تجاهل ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض متعددة، استشر طبيبك دائمًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الوقت المناسب، خلال فصل الشتاء ، يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة تأثير الطقس البارد على ضغط الدم.