لمرضى ارتفاع ضغط الدم الشديد.. فنجانان من القهوة فى اليوم خطر على صحتك

كتبت إيناس البنا

إذا كنت تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم (160/100 ملم زئبق أو أعلى)، فمن المستحسن تجنب شرب القهوة، حيث حذرت دراسة من اليابان من الاستهلاك المفرط للقهوة ما يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد.

وفقًا للدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة جمعية القلب الأمريكية حسب موقع "healthsite"، فإن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا قد يضاعف من خطر الوفاة لدى هؤلاء المرضى.

ومع ذلك، لم ير الباحثون كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا واستهلاك الشاي الأخضر يوميًا مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في أي فئة من فئات ضغط الدم.

هذا مثير للدهشة، لأن كلاً من القهوة والشاي الأخضر يحتويان على مادة الكافيين وفقًا لتقديرات إدارة الغذاء والدواء، يحتوي كوب 8 أونصات من الشاي الأخضر أو ​​الأسود على 30-50 ملليجرام من الكافيين، بينما يحتوي فنجان 8 أونصات من القهوة على حوالي 80 إلى 100 ملليجرام. يعتقد الباحثون أن وجود مادة البوليفينول في الشاي الأخضر قد يفسر فوائده.

الآثار الجانبية لشرب الكثير من القهوة

إذا تم تناول القهوة باعتدال، فإن القهوة مفيدة بالفعل للصحة، ربطت دراسات سابقة كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا بتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، كما وجدت أنها مفيدة للناجين من الأزمات القلبية في تقليل مخاطر الوفاة، هناك أيضًا دراسات تقول إن شرب القهوة بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وبعض أنواع السرطان والاكتئاب.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا التأثير المفيد ناتجًا عن الكافيين أو أي شيء آخر موجود في القهوة، على العكس من ذلك ، فإن الإفراط في تناول القهوة يرتبط بارتفاع مخاطر زيادة ضغط الدم والقلق وخفقان القلب ومشاكل النوم.

وجدت الدراسة الجديدة، التي شملت أكثر من 18600 من الرجال والنساء اليابانيين، أن شرب كوبين أو أكثر من القهوة يوميًا يرتبط بزيادة معدل الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد، خلال فترة الدراسة ، ما يقرب من 19 عامًا ، تم توثيق 842 حالة وفاة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من بين الأشخاص الذين كان ضغط الدم لديهم 160/100 ملم زئبق أو أعلى ، كان أولئك الذين يشربون فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، نصح الباحثون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد أو ارتفاع ضغط الدم بتجنب الإفراط في شرب القهوة لأنهم أكثر عرضة للتأثيرات الضارة للكافيين.

الأشخاص الذين يشربون المزيد من القهوة يدخنون ويشربون أكثر

كان من المرجح في الغالب أن يشرب الأشخاص الأصغر سنًا والمدخنون الحاليون والشاربون القهوة أكثر، الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بشكل متكرر يأكلون أيضًا عددًا أقل من الخضروات، ولديهم مستويات أعلى من الكوليسترول الكلي وضغط الدم الانقباضي المنخفض بغض النظر عن قياس ضغط الدم.