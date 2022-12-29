فحص 1600 مواطن بقوافل حياة كريمة في دمياط

دمياط - هيثم مراد

أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية استهدفت مدينة دمياط الجديدة استمرت على مدار يومين، وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وتمكنت تلك القافلة من فحص 1609 مواطن، خلال فاعليات المبادرة، وذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من فحص 1609 مواطن، تم تحويل 19 حالة لتلقي العلاج اللازم بمستشفيات المحافظة العامة، لافتا إلي استصدار 10 قرارات علاج على الدولة لعدد من المواطنين الذين تم فحصهم خلال القافلة.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء 663 تحليل معملي، وفحص 20 حالة أخري بالأشعة، إضافة إلي فحص 42 حالة بالسونار.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة و صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم افضل خدمة علاجية للمواطنين، مضيفا أن مشروعات المبادرة الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطوير القطاع داخل المحافظة، لافتا إلي قوافل مبادرة حياة كريمة التي تجوب القري ساهمت بشكل كبير فى توصيل الخدمة إلي القري النائية والمناطق الاكثر احتياجا، مشددا على استمرار تلك القوافل بشكل دوري لتغطية كافة أرجاء المحافظة.

وتشهد محافظة دمياط هذه الأثناء حزمة من المشروعات التنموية والتي جاءت ضمن برنامج مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وتقترب بعض المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولي على الانتهاء، والمقامة حاليا داخل 28 قرية بمركز كفر سعد التابع للمحافظة، وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط معدلات تنفيذ تلك المشروعات، والتي بلغ بعضها إلي 90% .