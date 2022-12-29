استفادة 2263 مواطنا في القافلة الطبية حياة كريمة بقرية بسيدى سالم

وضمت القافلة 13 عيادة، ب 10 تخصصات طبية مختلفة (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، مسالك، جراحة عامه، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة، أنف وأذن)، وبلغ إجمالي المواطنين المترددين على الحملة 2263 مواطنا، وإجراء تحاليل طبية ب 171مواطناً، وإجراء 79 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية.

كما تلقى 1113 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وتضمنت القافلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر )، استفاد منها 123 مواطناً، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل 21 مريضا، والتحويل على اقرب مستشفى لـ39 مريضا، لاستكمال تلقي العلاج اللازم او لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.