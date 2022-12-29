غدا.. آخر أيام تلقى المشاركة بالمسابقة الأدبية للنشء برعاية تعليم الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم غدًا الجمعة 30 ديسمبر الجارى، غلق باب التقدم للمسابقة الأدبية للنشء، وذلك تحت رعاية النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالأقصر، ودعم خاص من ابن الأقصر محمد العديسى، وحرصًا من المنتدى الثقافى بالأقصر على تفعيل دوره فى مد جسور التواصل المجتمعى وإيمانا من أعضاء مجلس الإدارة بدور النشء فى بناء المستقبل.

ويقيم المنتدى الثقافى بالأقصر مسابقة أدبية سنوية لاكتشاف المواهب داخل محافظة الأقصر، وتنميتها فى مجال (الكتابة - شعر - قصة - مسرح – بحث)، وقد اختارت لجنة الجائزة أن يكون البحث عن ( دور التكنولوجيا فى تنمية الشباب ) تحت عنوان ( جائزة العديسى لرعاية النشء)، حيث بدأت المسابقة فى تلقى الأعمال من يوم 1/9/2022 حتى 30 /12/2022، وتشمل جوائز المسابقة، أن يحصل الفائز الأول على مبلغ 3000 جنيه ودرع تكريم، ويحصل الفائز بالمركز الثانى على مبلغ 2500 جنيه ودرع تكريم، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 2000 جنيه ودرع تكريم، كما يحصل الفائزون من المركز الرابع حتى المركز العاشر على شهادات تقدير، كما يتم نشر جميع الأعمال الفائزة والمتميزة فى كتاب مشترك.

وشملت شروط المسابقة ألا يقل عمر المتسابق عن 6 سنوات ولا يزيد عن 18 عامًا، ويتقدم المتسابق بثلاثة نصوص شعرية أو قصصية أو بحث يحمل عنوان / التكنولوجيا وأثرها فى تنمية الشباب، وأن يكون العمل من تأليف المتسابق وألا يكون مقتبسا أو مأخوذا من كاتب آخر، وسيتم حرمان أى متسابق من دخول المسابقة لمدة عامين إذا ثبت سرقته للعمل من مؤلف أو موقع، وقرارات لجنة التحكيم ملزمة وغير قابلة للنقد أو الطعن، وترسل الأعمال على الإيميل التالى بصيغة mn_gad2000 @yahoo.com بصيغة pdf، ويتم الإعلان عن نتيجة المسابقة فى النصف الأول من شهر يناير 2023 كما يقام حفل توزيع الجوائز فى النصف الثانى من نفس الشهر.