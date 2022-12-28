وكيل "تعليم المنوفية" يدعم المواهب من طلاب المدارس بالمحافظة

المنوفية - محمود شاكر

التقى محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنوفية بعض الطلاب الموهوبين ببعض مدارس المنوفية بمكتبه، بحضور ثريا منصور مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، ونهاد سعيد مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، وعلاء عباس موجه عام التربية الفنية بالمديرية ومشرفة الطلبة الموهوبين.

يأتى ذلك فى إطار تشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعاية الموهوبين فى شتى الأنشطة التربوية وتحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث عرضت الطالبة نورا من مدرسة الشهيد الرائد ياسر عيسوى فريج الثانوية بنات الجديدة بشبين الكوم فكرة جديدة مبتكرة فى صياغة الجدول الدورى لتصنيف العناصر الكيميائية .

كما عرض الطالب يوسف محمد الصعيدى عروضا مختلفة لموضوعات مختلفة من المنهج باستخدام برامج الكمبيوتر والإنيميشن.

كما عرضت الطالبة شهد بالصف الأول الثانوى العام بمدرسة الشهيد الرائد ياسر عيسوى فريج الثانوية بنات الجديدة بشبين الكوم موهبتها فى رسم البورتريه وكذلك تم عرض أعمال طلاب آخرين والفائزين على مستوى محافظة المنوفية فى مسابقة الهوية البصرية لمحافظة المنوفية والتى قامت بتنفيذها إدارة الموهوبين على مستوى الإدارات التعليمية فى مجالات مختلفة فنية وأدبية وتكنولوجية.