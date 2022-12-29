تشكل لجان لفحص وتحصين المواشى بأسواق الأقصر ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار لجان الطب البيطرى من إدارة الأقصر البيطرية أعمالها فى المرور على سوق المواشى بقرية الحبيل، لمتابعة تحصين المواشى وتوعية أصحابها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية، برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، وذلك استمرارًا لتفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعيًا وبشكل منتظم، وتزامنًا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأكد مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر وتم عمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائى، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجانب توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بهذه الأمراض الوبائية من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التى يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصًا على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

ومن المقرر أن تستمر المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر لأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية، حيث تناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر كافة المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظًا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.



استمرار لجان الطب البيطري من إدارة الأقصر البيطرية



التحصين والمرور على سوق المواشي بقرية الحبيل



لجان الطب البيطري من إدارة الأقصر البيطرية