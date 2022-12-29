صحة دمياط تضبط سيارة محملة بنصف طن زيت طعام نباتى مستعمل

دمياط معتز الشربيني

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بإدارة دمياط من ضبط سيارة محملة بكمية من الزيوت النباتية المستعملة تقدر( بنصف طن )معبأة وذلك أمام أحد المطاعم وقد تم التحفظ علي الكمية وتحرير المحاضر اللازمة وعرض الأمر علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار تشديد الرقابة علي عمليات جمع زيوت الطعام المستعملة والتي يتم جمعها من المنازل والمطاعم لإعادة تدويرها وإعادة تعبئتها وطرحها بالاسواق مما يؤثر بالسلب على صحة المستهلك.

يأتي ذالك بناء علي التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتوجيهات الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية بضرورة إحكام مراقبة الأغذية من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية والأسواق.

كما نظمت مديرية الصحة بدمياط محاضرة عن كيفية التعامل، مع رواكد المستلزمات وورشة عمل عن تسجيل متوسط الاستهلاك الشهرى علي منظومة الشراء الموحد بقاعة التدريب بمستشفي الحميات، وكانت الفئة المستهدفة صيادلة اشراف المستلزمات بالمستشفيات، القائم بالتدريب دكتوردعاء المحلاوى مسؤول المستلزمات، دكتورة اية الشيشيني مسؤول الادخال علي منظومة الشراء الموحد.