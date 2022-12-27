صحة دمياط تناقش آليات تنفيذ بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة وطب جامعة الأزهر

دمياط معتز الشربينى

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة التنسيق والتعاون لاستغلال كافة الإمكانات المتاحة بالدولة لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات.

حصر الاجتماع الدكتور علاء مجاهد، نائب مدير عام مستشفى جامعة الأزهر والدكتور أحمد عمران، نائب مدير عام مستشفى جامعة الأزهر والدكتور محمد فهيم، مدير عام إدارة العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورمحمد الغباشي مدير إدارة التدريب والمدارس.

وتم مناقشة آليات تقديم كافة الخدمات الطبية طبقاً لاحتياجات المستشفيات وذلك في كافة التخصصات ومنها (جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل" وتنفيذ دورات تدريبية للأطباء المقيمين، والإخصائيين بالإضافة إلى تنظيم عملية استقبال الطوارئ والحوادث والحضانات وآليات للتحويل للعمليات والعنايات.

وكانت مديرية الشئون الصحية بدمياط قد اعلنت عن فتح باب التقدم لدبلومة طب الأسرة للأطباء والتمريض، وأعلنت المديرية شروط "الأطباء البشريين"، وهم من الحاصلين والمسجلين لدراسات عليا فى أى من تخصصات "طب الاسرة، الباطنة، الـطفال، الجراحة، النساء والتوليد"، أو الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة مع قضاء عام من العمل الفعلى فى المراكز الصحية للرعاية الأساسية، على أن يكون مضى عام على تكليفه، مسجلا فى النقابة العامة للأطباء، ويفضل أن يكون السن أقل من 45 سنة.