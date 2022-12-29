"صحة القليوبية": 20 منفذا لفحص المقبلين على الزواج بالمجان بـ11 مركز طبى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن استمرار إجراءات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بالمجان في المراكز الطبية المختصة بكافة أرجاء المحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد وكيل الوزارة، في بيان، أن القليوبية تضم 20 منفذا لفحص راغبي الزواج في 11 إدارة صحية، موضحا أن الفحص يشمل الفحص العام، حيث يتم كتابة كافة التسجيلات الأساسية لطالبى الفحص بكشوفات المركز مثل بياناتهم الشخصية، وتاريخه المرضى إذا كان يعانى من أى أمراض.

وتابع، أنه يتضمن أيضا الفحص المعملي، والذي يشمل قياس نسبة الهيموجلوبين وتحليل سكر عشوائي وفصلية الدم ABO، وعامل ريساس Rh، والمشورة عن طريق فريق طبى تم تدريبه جيدا، لتقديم كافة النصائح والإرشادات والنصائح للمقبلين على الزواج، من تنظيم أسرة، الأمراض التى يمكن أن تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية، وكيفية الحماية منها والوقاية، وكذلك يتم تقديم نصائح لهم عن الحمل والولادة وغيرها من المشورات الخاصة بالزواج، وكذلك الشهادة وهى استلام الشهادة الصحية، عقب الانتهاء من الفحوصات العامة عقب الانتهاء من الفحوصات ونتائج كافة التحاليل التى تمت بالمركز للمقلبلين على الزواج.

وأوضح الخطيب، أن الشهادة سارية لتقديمها للجهة المعنية بعقد الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها.