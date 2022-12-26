ندوات توعية أسرية للمقبلين على الزواج بمراكز شباب إسنا في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ندوات توعية أسرية للمقبلين على الزواج بمركز شباب الدير ومركز شباب أصفون ومركز شباب السلام بإسنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتم تنفيذ تلك الندوات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف، بهدف تأهيل المقبلين على الزواج بالمعلومات اللازمة لتأسيس مجتمع أسري قائم على المودة والرحمة، مجتمع واعي ومتمسك بالتربية الايجابية مجتمع متمسك بمبادئ الدين ينبذ العنف الأسري ويكرم المرأة في المجتمع ويعطي لها كافة الحقوق، وذلك بحضور الشيخ علاء عبود عجايب عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية لمشيخة الازهر الشريف، الذي أوضح المفاهيم والأحكام الدينية والمبادئ المجتمعية وضوابط العلاقات الأسرية للمقبلين على الزواج، وذلك تحت إشراف جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وعبد الرؤوف محمد علي مدير ادارة شباب إسنا، ونيفين عبد المسيح مسئول أندية الفتاة بالمديرية.

كما نفذ نادي التطوع بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية ضمن خطة شهر ديسمبر 2022، وذلك بمركز شباب القباحي الغربي ومركز شباب أولاد الشيخ ومركز شباب طيبة العوامية، ومركز شباب العشي ومركز شباب الأقالتة ومركز شباب المريس بمحافظة الأقصر، حيث تنفذ الدورة التدريبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتهدف الدورة التدريبية على التعامل السليم في حالات الإصابات وتحديد مهام المسعف، وكيفية عمل التنفس الصناعي والتعامل مع الإصابات والكسور والحروق وإنعاش القلب، وكيفية إستخدام شنطة الإسعافات الأولية، وذلك تحت إشراف جيهان عبده مدير إدارة تنمية النشء، وعبد الرؤوف محمد علي مدير ادارة شباب إسنا، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وسارة عبد الملاك منسق أندية التطوع بالمديرية.



جانب من ندوات توعوية أسرية للمقبلين علي الزواج



حضور الندوات بمدينة إسنا لتوعية المقبلين على الزواج



دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية بالأقصر



فعاليات دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية بالأقصر



ندوات توعوية أسرية للمقبلين علي الزواج بمراكز شباب إسنا