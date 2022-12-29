سقوط صاروخ أوكرانى "إس 300" على أراضي بيلاروس

كتب- وكالات

جاء ذلك وفق ما نقلته الوكالة بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، حيث جاء في الرسالة أنه تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة الدفاع الجوي "إس-300" من الأراضي الأوكرانية ما بين الساعة 10-11 صباحا، وتم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث.

نقلت وكالة "سبوتنيك" في بيلاروس أنباء عن سقوط صاروخ أوكراني من طراز "إس-300" على أراضي بيلاروس.

جاء ذلك وفق ما نقلته الوكالة بقناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، حيث جاء في الرسالة أنه تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة الدفاع الجوي "إس-300" من الأراضي الأوكرانية ما بين الساعة 10-11 صباحا، وتم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث.

ويشار إلى أن مجموعة من المختصين من لجنة التحقيق بوزارة الدفاع تحدد الآن أسباب السقوط، ووفقا للمعلومات المتاحة يجري النظر في أن الصاروخ انطلق إلى أراضي بيلاروس على غرار الحادث الأخير في بولندا، عندما طار الصاروخ في الاتجاه الخاطئ، وقد أسقطت الصاروخ أنظمة الدفاع الجوي البيلاروسية.

كذلك أكدت الرسالة أن المتخصصين من لجنة التحقيق ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع يعملون في مكان الحادث، ولا توجد أي معلومات عن الضحايا في الوقت الحالي.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد قال، أوائل أكتوبر الماضي، إن أوكرانيا تدبر استفزازات على الحدود، وسحبت مجموعة قوامها 15 ألف جندي إليها، مشددا على أن الجيش البيلاروسي لا يشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، سجلت لجنة حدود الدولة في بيلاروس تكرار الاستفزازات من الجانب الأوكراني، كما لوحظ أن الأوكرانيين كانوا يقومون بتلغيم الطرق والجسور، ويقومون بدوريات متزايدة، ويتم إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية على الأراضي البيلاروسية.