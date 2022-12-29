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رابط الحصول على نتيجة مسابقة وظائف المعلمين.. برقم التسجيل

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:41 م
رابط الحصول على نتيجة مسابقة وظائف المعلمين.. برقم التسجيل المتقدمين لمسابقة المعلمين
كتبت ريهام الباشا

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ننشر نتيجة مسابقات شغل وظائف معلم مساعد (رياض أطفال/ معلم فصل) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك برقم التسجيل الخاص من خلال رابط موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط: https://jobs.caoa.gov.eg/.
 
وأوضح مصدر مسئول بالجهاز أنه تم رصد محاولات دخول كثيفة للاستعلام عن نتائج المسابقات، وهو أمر طبيعي نتيجة دخول المستعلمين في توقيت واحد.. وطالبهم بالتريث والمحاولة لاحقا.
 
وأعرب عن أمنيات الجهاز للجميع بالتوفيق ولمن لم يحالفه الحظ بالتوفيق في المسابقات القادمة.
 
وطالب الباحثون عن عمل في الجهاز الإداري للدولة بمتابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية، حيث إنه المختص بنشر كافة إعلانات الوظائف في الجهات الحكومية.

بوابة الوظائف الحكومية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مسابقات شغل وظائف معلم مساعد

نتيجة مسابقة المعلمين

نتيجة مسابقة الاوقاف

مسابقة المعلمين

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