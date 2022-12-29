رئيس وزراء العراق يبحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد

كتب: أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الخميس، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، وشهد اللقاء التباحث في آخر المستجدات على الساحة العراقية، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف المستويات.

كما جرى استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق – بحسب مكتب إعلام الحكومة العراقية - وأمثل السبل لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية الاستحقاقات الخدمية والتنموية لعموم محافظات العراق.

وتحدث رئيس جمهورية العراق عن زيارته إلى محافظة نينوى واطّلاعه على مجمل الأوضاع هناك، وما تحتاجه من متطلبات بعد خلاصها من دنس الإرهاب الداعشي، وجرى تأكيد أهمية مواصلة الزيارات الميدانية إلى مختلف المحافظات والمدن؛ للوقوف على متطلبات جميع العراقيين.

وذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، أن ملف النازحين سيتم إنهاؤه فى العراق خلال ستة أشهر ضمن البرنامج الحكومى"، داعية جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن ملف النازحين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن جابرو قولها خلال مؤتمر صحفي لها اليوم أن الحكومة تسعي لإعادة 300 أسرة نازحة.. مضيفة أن هناك تنسيقًا عاليًا بين الحكومة والإقليم لدمج المخيمات"، مشددة على ضرورة "توفير الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين".

وأكدت أن لدى الوزارة برامج كبيرة مع الجهات المعنية لإغاثة ووضع دراسات وبحوث بما يخص ملف النزوح مع إعادة تأهيل النازحين ودمجهم بالمجتمع إضافة إلى دراسة عن الهجرة غير الشرعية"، لافتة إلى أن "هناك تنسيقًا مع وزارة الداخلية حول إصدار الأوراق الثبوتية للنازحين لكي يمارسون حياتهم الطبيعية".

وتابعت أن هناك أكثر من 300 عائلة نازحة في تركيا، موضحة أنه "تم استحصال الموافقات اللازمة لإعادتهم إلى العراق، ولكن نحتاج إلى تدقيقهم".