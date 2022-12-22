اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة الهجرة العراقية: عودة 179 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:00 ص
وزيرة الهجرة العراقية: عودة 179 نازحا إلى مناطق سكنهم الأصلية العراق
أ ش أ

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أعلنت وزير الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، عودة 179 نازحاً إلى مناطق سكنهم الأصلية.


وقالت جابرو، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم عودة 179 نازحاً من مركز "الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي" في الموصل إلى مناطق سكنهم الأصلية بشكل طوعي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وكافة الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية.


وشددت على ضرورة متابعة أوضاع العائدين إلى مناطقهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في العمل وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد.


العراق

إيفان فائق جابرو

النزوح

النازحين فى العراق

أزمة النزوح فى العراق



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