العراق وأمريكا يبحثان دعم الأسر النازحة في المخيمات ماديا ومعنويا

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بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو، مع السفيرة الأمريكي لدى العراق آلينا رومانوسكي، مجريات خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الأسر النازحة في المخيمات على العودة طوعيا إلى مناطقهم الأصلية وآلية دعمهم ماديا ومعنويا.

من جهتها ثمنت السفيرة الأمريكية - خلال اللقاء وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- نشاطات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، والتي عكست تماما ما قامت به في الوقوف بجانب الأسر النازحة ومساعدتها ماديا ومعنويا، مؤكدة أن ملف الوزارة أصبح مركز اهتمام في واشنطن.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الهجرة العراقية إطلاق منحة مالية جديدة لأكثر من 6500 أسرة عائدة إلى مناطق سكناها الأصلية، مقدارها مليون ونصف المليون دينار.

وقالت وزير الهجرة إيڨان فائق جابرو - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن البرنامج الحكومي أولى اهتماما خاصا بالواقع المعيشي للنازحين والعائدين"، موضحة أن إطلاق تلك المبالغ جاء بعد جهود حثيثة بذلت في سبيل إعطاء هذه الأسر استحقاقها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بها بعد عودتها من مخيمات النزوح، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق منح مالية جديدة لشمول بقية العوائل، بعد توفر الأموال الكافية لذلك.

وفي سياق متصل.. أوضحت وزيرة الهجرة العراقية ، أنه ومن خلال الاحتفاء في اليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، نؤكد الاستمرار بالعمل على ما جاء بالميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، والذي يوفر إطاراً فعالًا للتعاون الدولي بشأن حوكمة الهجرة الدولية بجميع أبعادها.

وأكدت ضرورة العمل لضمان حماية حقوق المهاجرين في كل مكان، ومعاملتهم معاملة عادلة، موضحة أن الميثاق العالمي للهجرة أكد أهمية تمتع المهاجرين واللاجئين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية نفسها التي يجب احترامها وحمايتها وتحقيقها.