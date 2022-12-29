اليوم السابع
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رئيس قطاع الخزانات والقناطر بالرى: تنفيذ مشروعات بـ173 مليون جنيه فى 2022

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:10 ص
رئيس قطاع الخزانات والقناطر بالرى: تنفيذ مشروعات بـ173 مليون جنيه فى 2022 وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري ، أنه تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 173 مليون جنيه، خلال عام 2022 حيث تم الإنتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 655 عمل صناعي على الترع يشمل "أفمام - حجوزات - بدالات - سحارات – كباري - محطات " وصيانة الأعمال الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية .

 

أضاف أنه تم البدء في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والذى يأتى إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، ويهدف المشروع لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى “أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة”، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبرى علوى ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه فى 45 موقع بنطاق المشروع.

 

كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد 1046 كيلومتر خلف خزان أسوان ، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية و كتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

 

‎وأشار الجوهرى إلى أنه تم تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى، و الانتهاء من رفع كفاءه كوبري قنطرة حجز جمجرة ليتحمل مرور سيارات النقل الثقيل ، ويجرى تنفيذ عملية تدعيم (30) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد ، وتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو 50.500 وعددها 13 كوبرى مشاه ملاحى سطحى و كوبرى سيارات ملاحى سطحى ، وتأهيل (3) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.


ترعة الإسماعيلية

قناطر إسنا الجديدة

نهر النيل

قناطر ديروط

مشروعات وزارة الرى



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