ختام امتحانات النقل للابتدائى والإعدادى بالمعاهد الأزهرية فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

تابع الدكتور السيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير امتحانات النقل الإبتدائى والإعدادى للفصل الدراسى الأول فى اليوم الختامى الخميس، حيث تفقد سير العمل بعدد من لجان إدارة غرب الزقازيق، للاطمئنان على حسن الأداء.

وخلال الزيارة وجه رئيس المنطقة بتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددا على فرض الانضباط، مطالبا بضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائين يؤدون امتحانات اليوم الختامى فى مادة العلوم والتربية الفنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى فى مادتى اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

وبهذ يكون قد أنهت منطقة الشرقية الأزهرية امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، على أن تبدء امتحانات النقل الثانوى للقسمين العلمى والأدبى اعتبارًا من الأحد الموافق الأول من يناير 2023.

وأوضح الجنيدى أن الهدف الرئيس لامتحانات النقل هو الوقوف على مستوى التلاميذ وللتأكد من مدى تحقيق الأهداف المعرفية للدوس المشروحة خلال الفصل الدراسى الأول موضحًا أن أسباب خروج امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى هو الإعداد الجيد والمسبق قبيل انطلاق الامتحانات بجانب لجان المتابعة التى تجوب كافة الإدارات وغرفة العمليات الرئيسية التى ترد على جميع الأسئلة والاستفسارات.