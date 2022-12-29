"جازبروم": كميات الغاز الروسى إلى الصين تبلغ مستوى قياسيا جديدا

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس شركة "جازبروم" الروسية، أليكسى ميللر، أن الشركة تصدر الغاز الطبيعى إلى الصين بما يزيد عن الالتزامات التعاقدية اليومية، مشيرا إلى أن إمدادات الغاز إلى الصين حققت رقما قياسيا.

وقال ميللر، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، "سنقوم بتوريد الغاز إلى الصين بما يتجاوز الالتزامات التعاقدية اليومية، حيث بلغت الزيادة 18.7%".. وأضاف أن عمليات التسليم تتم بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل مبرمة بين شركة "جازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية".

يُذكر أن أولى إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بدأت في نهاية عام 2019، ووصلت إلى 4.1 مليار متر مكعب في عام 2020، وزادت بمقدار 2.5 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب في عام 2021.. ومن المخطط زيادة حجم عمليات التسليم بشكل سنوي حتى الوصول إلى الطاقة التصميمية السنوية لخط الأنابيب المذكور البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب للغاز يهدف إلى ضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين.