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غازبروم الروسية: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز باليوان والروبل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 01:46 م
غازبروم الروسية: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز باليوان والروبل غاز بروم
كتب سمير حسنى

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أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسي باليوان والروبل، نقلا عن تقارير إعلامية.

كانت الشركة أعلنت أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" زادت بنسبة 60.9% خلال السبعة شهور الماضية.

وأوضحت الشركة الروسية - أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين البلدين، في تزايد. 

يُذكر أن أول خط أنابيب لإمدادات الغاز إلى الصين في مشروع أنابيب غاز سيبيريا بدأ في نهاية عام 2019.. وفي عام 2020، بلغ حجم الغاز المصدر 4.1 مليار متر مكعب، وارتفع عام 2021 لنحو 2.5 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب.

وكانت شركة "غاز بروم" الروسية قد أكدت زيادة حجم الإمدادات السنوية من الغاز إلى الصين للوصول إلى قدرة التصميم السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.. وكانت وقعت عقدا ثانيا طويل الأجل مع شركة البترول الوطنية الصينية في فبراير 2022 للتصدير عبر طريق الشرق الأقصى، بحيث ينمو الحجم الإجمالي للإمدادات إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.


غاز بروم

الصين

روسيا

الروبل

اليوان



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