غازبروم تعلن عن شحنة غاز جديدة لأوروبا عبر أوكرانيا الأحد

قالت شركة " غازبروم " الروسية إنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا الأحد، وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.

وكانت قد أشارت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية الفحم يعتبر الخيار الأكثر مرونة لدى أوروبا، مع إمكانية زيادة العرض بمقدار 63 تيراواط ساعة. يمكن أن تضيف محطات وسوائل الطاقة الحيوية، التى تمثل حاليًا جزءًا صغيرًا من إجمالى توليد الطاقة، 77 تيراواط ساعة مجتمعة، بينما يمكن أن تساهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة المتوقع هذا العام بـ 33 تيراواط ساعة إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الوضع الحالي والازمة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا ، من نقص الامدادات الروسية فتسعى أوروبا إلى العودة لاستخدام الأخشاب وتلجأ الى مخزون إسبانيا والبرتغال بشكل خاص.

وقال ألمودينا جارثيا رئيس الاتحاد الإسباني للتجارة وصناعة الخشب ، إن هذا الوضع يتسبب في زيادة واضحة في الأسعار لأنه من الحرب بين روسيا وأوكرانيا قررت ملايين العائلات إشعال غلاياتها بالخشب بدلا من الغاز.

في بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ، تضاعف سعر الكريات بمقدار 2.5 وفقًا لتقديرات الطاقة الحيوية في أوروبا ، والتي تحذر من وجود نقص حقيقي في المنتجات المشتقة من الأخشاب المستخدمة في المواقد.