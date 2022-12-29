تحمى من أمراض القلب.. اعرف 6 فوائد صحية للسبانخ

كتبت فاطمة خليل

السبانخ من الخضراوات الورقية، وتحتوي السبانخ على العديد من الفوائد الصحية لأنها غنية بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة وتعزز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية والعين، فيما يلي 6 فوائد صحية للسبانخ، بحسب موقعHealth .

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي ثلاثة أكواب من السبانخ ما يقرب من 20 سعرًا حراريًا ، وأقل من جرام واحد من الدهون ، وجرامين من البروتين ، وثلاثة جرامات من الكربوهيدرات ، وجرامين من الألياف.

السبانخ غنية بمضادات الأكسدة

بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ، يوفر السبانخ مضادات الأكسدة التي ترتبط بمضادات الالتهاب والوقاية من الأمراض.

بعض مضادات الأكسدة في السبانخ تشمل الكايمبفيرول ، كيرسيتين ، ميريستين ، وإيزورهامنتين - المعروف أيضًا باسم الفلافونويد.

وفقًا لوزارة الزراعة ، فإن مركبات الفلافونويد هي مركبات قد تساعد في حمايتك من السرطان ، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.

تساعد في الحماية من الأمراض

في دراسة نُشرت في مجلة Food & Function ، لخص الباحثون التأثيرات الوقائية للسبانخ. وذكروا أن المركبات الموجودة في السبانخ يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي.

كما أنها تؤثر بشكل إيجابي على التعبير الجيني - أو "تشغيل" جينات معينة - في التمثيل الغذائي والالتهابات. بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي هذه المركبات إلى إفراز هرمونات الشبع التي تجعلك تشعر بالشبع والرضا بعد تناول السبانخ.

لهذه الأسباب ، خلص الباحثون إلى أن تناول المزيد من السبانخ قد يساعد في الحد من الأمراض المزمنة - بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع 2 والسمنة.

تدعم صحة الدماغ

تجعل التأثيرات المضادة للالتهابات للسبانخ من المنافسين الرئيسيين لحماية الدماغ - خاصة فيما يتعلق بالشيخوخة.

في دراسة نُشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia ، تتبع الباحثون أنماط الأكل والقدرات المعرفية لأكثر من 900 بالغ تتراوح أعمارهم بين 58 إلى 98 عامًا لمدة خمس سنوات تقريبًا.

ولاحظوا انخفاضًا كبيرًا في معدل التدهور المعرفي بين أولئك الذين استهلكوا كميات أكبر من الخضار الورقية الخضراء أكثر من غيرهم.

أشارت البيانات أيضًا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا حصة واحدة إلى وجبتين من تلك الخضروات يوميًا لديهم نفس القدرات المعرفية مثل أولئك الذين تقل أعمارهم عن 7.5 سنوات تقريبًا.

تساعد في إدارة ضغط الدم

السبانخ هو أيضًا مصدر للنترات ، وهي مواد كيميائية تحدث بشكل طبيعي. النترات تفتح أو توسع الأوعية الدموية. يحسن تدفق الدم ويخفف الضغط على القلب.