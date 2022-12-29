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الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:00 م
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تحاليل طبية قبل الزفاف للاطمئنان على صحة الزوجين ومستقبل الأطفال

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:42 م
تحاليل طبية قبل الزفاف للاطمئنان على صحة الزوجين ومستقبل الأطفال الزفاف
كتبت فاطمة ياسر

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هناك العديد من الفحصوات، والتحاليل الطبية التي يجب القيام بها قبل الزواج لكل من الطرفين الراغبين فى ذلك، للاطمئنان على صحة الأطفال، وحمايتهم من الإصابة بالأمراض الوراثية، والمناعية، والمعدية، بالإضافة إلى الحصول على صحة جيدة بعد الزواج. بحسب ما تم نشره بالتقرير عبر موقع Healthcare.
 

التحاليل الطبية المطلوبة للمقلبين علي الزواج ومنها: 

- تحليل فيروس B.
- تحليل فيروس C.
- تحليل نقص المناعة البشرية "الإيدز".
- تحليل الثلاسيميا.
- تحليل السكر العشوائي.
- صورة الدم الكاملة .
- تحليل الأنيميا الوراثية.
- اختبار الحالات الطبية الجينية أو المزمنة، وهذا النوع من الإختبارات أو الفحصوات تسمح  بالحصول على الرعاية الطبية قبل أن تصل تلك الحالات الطبية إلى مرحل متأخرة، وإجراء التغييرات اللازمة في نمط الحياة. 
 
- اختبار الخصوبة، حيث يعتبر من الاختبارات الضرورية قبل الزواج، وللعمل على علاج أي مشكلة يعاني منها الشخص في أقرب وقت ممكن، دون التسبب في صدمة بيولوجية ونفسية واجتماعية وعاطفية غير ضرورية يرتبط بها المرء حال المعاناة من العقم، وتشمل اختبارات الخصوبة التالي التحليل المنوي، والمقايسة الهرمونية، وفحوصات الموجات فوق الصوتية للحوض، للتأكد من حالة الأعضاء التناسلية الداخلية وما إلى ذلك.
 

اختبارات الزواج

الفحصوات

فحصوات الزواج

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