"بيطرى دمياط" تنظم ندوة حول أمراض الحمام الزاجل وطرق الوقاية منها

دمياط - هيثم مراد

نظمت مديرية الطب البيطرى بدمياط، ندوة عن كيفية تربية الحمام الزاجل، وكذلك الأمراض الشائعة التي تصيبه وطرق الوقاية منها، وذلك بحضور الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، والدكتور أحمد سالم أخصائي أمراض الحمام.

وشملت الندوة عرض طرق التربية السليمة للحمام الزاجل، والمناخ المناسب من اجل تربية صحيحة، فضلا عن عرض أخطر الأمراض وأكثرها شيوعا والتي تصيب هذا النوع من الحمام وطرق الوقاية منها.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن الندوة جاءت لمناقشة سلبيات التربية الخاصة بالحمام الزاجل، مشيرا إلي أنه تم تقديم العديد من النصائح العلمية الخاصة بطرق الوقاية من الاصابات التي قد تصيب هذا النوع المهم من الحمام.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن الندوة شهدت تفاعلا كبير من قبل المشاركين، خاصة فيما يخص المسابقات التي يتم تنظيمها لهذا النوع، موضحا أنه تم التركيز على طرف الوقاية من الاصابات التي تنتج عن تلك المسابقات وايضا انواع الأدوية التي يجب تقديمها لهم مع جدول بالمواعيد الخاصة بها.

وكانت مديرية الطب البيطري بدمياط، قد شهدت خلال الفترة الماضية حملات مكثفة لتحصين الماشية، والتي استهدفت عدة قري داخل المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحصين المشاية ضد أمراض حمي الوادى المتصدع، والحمي القلاعية، والتي استمرت على مدار الفترة الماضية بكافة قري دمياط.

وشهدت تلك الحملات مشاركة واسعة من قبل المرابيين من أجل إتمام عمليات التحصين اللازمة، استجابة الفاعليات حملة "اجري حصن" التي أطلقتها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الزراعة، لحماية الثروة الحيوانية وتنمية إنتاج اللحوم وتطوير تلك الصناعة.