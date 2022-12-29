الكشف على 229 حالة فى قافلة طبية بقرية "الرمالى" بالمنوفية ‏‎ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات ، اليوم الخميس، مشروع بيئي تنموي متكامل لقرية "الرمالي" مركز قويسنا بمحافظة المنوفية ، وذلك إستكمالاً للمشروع القومي " حياة كريمة " الذي تتبناه الدولة ، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة ،يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياه كريمه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019م ، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية ، سواء بشرية أو بيطرية وزراعية ، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.

تأتي هذه المبادرة برعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة، وشملت القافلة الكشف الطبي وتوزيع العلاج بالمجان في تخصصات الأطفال ، العظام والجلدية .

وحققت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من أهل القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث بلغ عدد حالات الكشف الطبي 229 حالة، وجاء تصنيفها كالآتي: 73 حالة عظام ، 63 حالة جلدية ، 93 حالة أطفال .

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وحضر الندوات 302 من أهالى القرية وكان إجمالي المستفيدين من المشروع التنموي 531 فرد.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم المشاريع البيئية التنموية المتكاملة للمناطق والقرى الأكثر إحتياجا، لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للأسر البسيطة والحالات المرضية.