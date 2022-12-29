50 طالبا وطالبة من جامعة سوهاج في زيارة لمشروعات "حياة كريمة" بدار السلام

سوهاج عمرو خلف

نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج، جولة ميدانية لعدد 50 طالبا وطالبة من طلاب "من أجل مصر"، يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، بقرى مركز دار السلام، بحضور عزت شاكر نائب رئيس مركز ومدينة دار السلام.

تأتى الزيارة فى إطار مبادرة "من حقك تعرف " التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجى بالمشروعات القومية، وما تم إنجازه فى مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

واستهل الطلاب جولتهم بزيارة مشروعات " حياة كريمة " بقرية " أولاد سالم بحرى "، والتى تضمنت " مركز شباب أولاد سالم بحرى، والوحدة الصحية بالقرية، ثم قاموا بزيارة " ترعة جنابية البلابيش"، والعمارات السكنية الجارى إنشاؤها بقرية " مزاته شرق".

وأعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تم إنجازها بالفعل على أرض الواقع بسوهاج، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.