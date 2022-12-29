القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص) حال تواجدهم بدائرتى قسمى شرطة (الجمالية – دار السلام) وبحوزتهم كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد الإتجار وذلك على النحو التالى تم ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة بنى سويف) حال تواجده بالمخزن الخاص به ، الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وعُثر بداخله على ( 950 ألف صاروخ) كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) حال تواجده بالمخزن الخاص به ، الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وعُثر بداخله على( مليون و50 ألف صاروخ).

كما نجحت الحملات ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجده بالمخزن الخاص به ، الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وعُثر بداخله على (مليون و200 ألف صاروخ) ، وضبط (مالك مكتبة ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبحوزته ( 29 صاروخ) وتم ضبط (مالك مكتبة ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبحوزته ( 100 صاروخ).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.