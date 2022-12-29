القبض على عاطل بحوزته 15 كيلو هيدرو فى شمال سيناء

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بشمال سيناء ، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بشمال سيناء ) وبحوزته ( 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول )، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 ألف جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.