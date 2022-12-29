اليوم السابع
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الغرفة الأمريكية تنظم اللقاء السنوى 12 يناير المقبل فى واشنطن لبحث فرص 2023

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:00 ص
الغرفة الأمريكية تنظم اللقاء السنوى 12 يناير المقبل فى واشنطن لبحث فرص 2023 سوزان كلارك رئيس الغرفة الامريكية بواشنطن
كتب عبد الحليم سالم

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أطلقت الغرفة الأمريكية التجارية بواشنطن العديد من الفيديوهات التي توثق حالة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم خلال عام 2022، وذلك على الموقع الرسمي للغرفة ، وبمشاركة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية بمصر وعدد من رؤساء الغرف، تزامنا مع إعلانها عن عقد اللقاء السنوى والحدث الرئيسى للغرفة يوم 12 يناير المقبل فى واشنطن.

 

أشارت الغرفة أنه خلال هذا اللقاء والحدث الافتراضى رفيع المستوى، سيتم الكشف عن كيفية مساعدة المنافسة - وهى قوة أساسية تدفع بالإنجاز والابتكار والتقدم - في تشكيل مستقبل أفضل للجميع.

 

ودعت الغرفة قادة الأعمال من جميع أنحاء البلاد وحول العالم للانضمام لهذا الحدث في الولايات المتحدة، حيث يعد الحدث السنوى الأول للغرفة، وخلاله سيتم استكشاف التحديات والفرص التي تنتظرمجمتع الأعمال في عام 2023 وما بعده.

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أضافت إنه خلال هذا الحوار الافتراضي رفيع المستوى، ستحدد سوزان كلارك ، الرئيسة والمديرة التنفيذية للغرفة ، أولويات الغرفة، وستناقش دور الحكومة في النهوض بالسياسة الذكية، وتسليط الضوء على دور الابتكار الذي تقوده الأعمال لرسم مسار مشرق للولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكى، بالإضافة إلى ذلك ، سيشمل الحدث محادثات ديناميكية مع مجموعة من قادة الأعمال الأمريكيين من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى المديرين التنفيذيين في Fortune 500.

وبحسب ما أعلنته غرفة التجارة الأمريكية US Chamber of Commerce ، سيكون من بين المتحدثين بجانب سوزان كلارك ، فون ويفر الرئيس التنفيذي والمؤسس ل Uncle Nearest, Inc ، وأدينا  فريدمان، الرئيس والمدير التنفيذي لناسداك.


واشنطن

أمريكا

مصر

الغرفة الامريكية للتجارة

سوزان كلارك

US Chamber of Commerce

غرفة التجارة الامريكية بواشنطن

طارق توفيق



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