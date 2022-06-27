رئيس الغرفة الأمريكية: التكنولوجيا خففت من تداعيات جائحة كورونا

كتب عبد الحليم سالم

أكد طارق توفيق، رئيس الغرفة الأمريكية التجارية، أن العام الماضى شهد العديد من الأحداث الهامة على مستوى الاقتصاد ومستوى الغرفة الأمريكية، لا سيما تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على العالم أجمع.



وجاء ذلك خلال اللقاء السنوى للغرفة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ولفيف من الشركات وقيادات الغرفة اليوم بأحد الفنادق‬.



وأضاف توفيق، أنه مع الازمة نجحت التكنولوجيا فى مساعدتنا على عقد الفعاليات واللقاءات، منها لقاء للغرفة اى واشنطن خلال اكتوبر الماضى مع مجتمع الاعمال والكونجرس، ومراكز الابحاث والاعلام الامريكى وغيرها، حيث تم تنظيم نحو 30 لقاء، لافتا إلى أنه تم تنظيم 330 لقاء مباشر وعبر الانترنت تخص 24 قطاعا اقتصاديا مختلفا، علاوة على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال المصرى والأمريكي.



أضاف أن الغرفة كانت وما تزال داعمة للقطاع الخاص ودوره فى التنمية، بالتنسيق مع الحكومة وتقديم العديد من أوراق العمل معها، بجانب لقاءات مع الغرف في منطقة الشرق الأوسط .



